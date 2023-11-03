موازاة و الترويج لعرضه.. أبطال “أحلام بنات” يخرجون عن صمتهم

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب أبطال مسلسل “أحلام بنات” عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من قرار عرض العمل على منصة “شاهد” و قناة “mbc5″، تزامنا والصراع القائم بين طاقم العمل و الشركة المنتجة.

وفي سياق متصل، حرص أبطال العمل ناصر أقباب و ساندية تاج الدين، سلوى زرهان على نشر تدوينة موحدة عبر خاصية القصص القصيرة، جاء فيها :”ما فهمناش كيفاش مسلسل كدار ليه الدعاية و الأبطال مزال ما مخلصینش و مامكملينش المشاهد لي كاينة فالسيناريو”.

وجدير بالذكر أن منصة “شاهد” أعلنت في وقت سابق عن اقتراب عرض المسلسل المغربي “أحلام بنات”، حيث نشرت “البرومو الترويجي” للعمل، الأمر الذي جعل أبطال المسلسل يخرجون عن صمتهم ويهددون بالكشف عن تفاصيل أخرى.

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