لقجع للنواب: “قولوا الحقيقة للمغاربة واش 16 سنتيم هي لي غتضرب ليهم القدرة الشرائية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
رد فوزي لقجع على الأصوات التي انتقدت الحكومة بعد أن قررت رفع القيمة المضافة نسبيا على الماء و الكهرباء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
لقجع و أمام أعضاء مجلس النواب بسط سبل فرض الضريية علي القيمة المضافة في فواتير الماء و الكهرباء، حيث أكد بأن الزيادة لن تتجاوز درهما واحد في الغالب على نحو 66 في المئة من المستهلكين للكهرباء، بينما فواتير الماء ستشهد زيادة بقيمة 16 سنتيم تقريبا.
و قال لقجع لعدد من نواب الأمة: “قولوا الحقيقة للمغاربة، واش 16 سنتيم هي لي غاتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ايلا كان هادشي كيبان ليكم هو لي غيصرب القدرة الشرائية للمغاربة راه الحكومة متفقة”.
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7 تعليقات
ما دام البلد من برض الى قرض اكبر منه فلماذا لا نقترض ونخفض الأثمان ااقروض افضل من جيوب المواطنين غارقين غارقين اللهم نعيشوا
سيدي الوزير راه مول البيض تيربح 10 سنتيم في البيضة الواحدة ودخوله اليومي تيعيش بيه عاءلة وحامد الله. وهو يعرف قيمة 5 او 10 او 20 سنتيم.
لقجع اصبح من المخزن
البترول ثمنه بخس في العالم والمغاربة يدفعون درهم زيادة الان وثمة البنزين مضاعف خمس مرات على ثمنه العالمي في المغرب
الثورة هي الحل لنقسم الثروة بالعدل
ليقل مايريد فهو متأكد من الأغلبية في البرلمان مناصرون لقرارات الحكومة
الله يعطينا الصبر مع هاد الحكومة الغبية حدوها لينا بالزيادات وزايدينها بتخراج العينين بصح راكم تاتعاودوا لينا التربية الله يلكيها ليكم
عصابات منضمة تيهمن على الدول الاسلامية
يبدو ان مافيات الصهاينة تسيطر على الحكم في الدول العربية لقد جعلو المستقبل اسود في عيون الشعوب