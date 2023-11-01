لقجع: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة لضرب القدرة الشرائية للفقراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية بأن فرض الضريبة على القيمة المضافة في بعض المنتوجات ليس هدفه ضرب القدرة الشرائية للفقراء.

لقجع و في مداخلة له بمجلس النواب أكد بأن الإجراءات الخاصة برفع نسبي للقيمة المضافة فيما يخص الماء و الكهرباء لن تضر بمصالح المواطنين من الفئات الهشة و الضعيفة في المغرب.

و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن الأمر يتعلق برفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة للطاقة بحوالي 2 بالمائة سنويا، و بالتالي سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم فقط خلال سنة 2024.

لقجع أوضح في مداخلته كذلك بأن حوالي 66 في المائة من المستهلكين في المغرب لا تتجاوز فاتورتهم مؤشرات الشطر الأول، وبالتالي فالضريبة على القيمة المضافة التي ستنضاف لفاتورتهم لن تتجاوز درهما واحدا خلال السنة المقبلة.

و ختم لقجع حديثه بعبارة: “أما بالنسبة للقيمة المضافة على الماء ففواتير حوالي 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما فقط، بينما البقية في حدود 60 سنتيم، واش تظنو دبا أن 16 سنتيم هي لي غتضرب القدرة الشرائية ديال المغاربة؟”.

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