لقجع: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة لضرب القدرة الشرائية للفقراء”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية بأن فرض الضريبة على القيمة المضافة في بعض المنتوجات ليس هدفه ضرب القدرة الشرائية للفقراء.
لقجع و في مداخلة له بمجلس النواب أكد بأن الإجراءات الخاصة برفع نسبي للقيمة المضافة فيما يخص الماء و الكهرباء لن تضر بمصالح المواطنين من الفئات الهشة و الضعيفة في المغرب.
و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن الأمر يتعلق برفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة للطاقة بحوالي 2 بالمائة سنويا، و بالتالي سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم فقط خلال سنة 2024.
لقجع أوضح في مداخلته كذلك بأن حوالي 66 في المائة من المستهلكين في المغرب لا تتجاوز فاتورتهم مؤشرات الشطر الأول، وبالتالي فالضريبة على القيمة المضافة التي ستنضاف لفاتورتهم لن تتجاوز درهما واحدا خلال السنة المقبلة.
و ختم لقجع حديثه بعبارة: “أما بالنسبة للقيمة المضافة على الماء ففواتير حوالي 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما فقط، بينما البقية في حدود 60 سنتيم، واش تظنو دبا أن 16 سنتيم هي لي غتضرب القدرة الشرائية ديال المغاربة؟”.
14 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يمهل ولا يهمل
زعما نحن لا نفهم لهذه الدرجة.الضريبة تموت عند المستهلك يعني الضريبة على القيمة المضافة أوالقيمة غير المضافة المستهلك هو من يدفع كل الضارءب.
2دراهم هنا زيدو 1درهم لهيه زيدو 16 سنتيم لهيه ازيد اوزيد حسب ماشي معقول انا المانضة ديالي مكتكفنيش كلها كريدي. عرفت شحال من واحد غادي اقول كنمشي كثر من جهدي لكن كلشي غالي.
علاه خليتو مزال شي قدرو شراءية للمواطن اسي لقجع كلشي شاعل الخضرا الزيت كولشي فين بقات مزال شي قدرة شراءية لمواطن مشلدا ساليتو معاه
16 سنتيم الماء 16 الكهرباء 5دراهم الطماطم 7 دراهم بطاطس 5 جزر 8 بصل …4 سكر 3 شاي 10 زيت ….جمع كولشي السي فوزي وعطينا الحساب الله اخليك .
الا مغا تقاشس خليها كيفما هيأ
المشكل ليس في 16سنتيم بل في غياب الضريبة على الثروة
كيف يعقل ان الفقير ليس لديه لقمة العيش وقساوة الزمن عليه ويقوم بأداء الضرائب عليه ..سيد لقجع كلامك صحيح وفي الصواب.
كفى كذبا و التهاما لقوت المواطن حتى الماء المنزلي أصبح لديكم سلعة قابلة لضرب جيوب و قوت المواطن ،الله ياخذ فيكم الحق يا كذبة
الضريبة في الغير المباشر وذالك راجع إلى الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً هذه هي الضريبة التي يؤديها المواطن المغربي البسيط وحلل وناقش عزيزي المواطن المغربي البسيط.
وماذا عن الدعم الاجتماعي المباشر الذي سينقد العديد من الأسر المغربية المعوزة والفقيرة والبسيطة وتحسين وضعيتهم المعيشية ؟؟؟ هل يبقى سوى كلام حبر على ورق فقط ؟؟؟
المشكل الكبير والطامة الكبرى أن معظم سكان المغرب وخاصة المناطق القروية الجبلية يعانون من الهشاشة والفقر فكيف يعقل ان تفرض عليهم الضرائب المختصة في فواتير الكهرباء والماء وهم لايملكون قوت يومهم ؟؟؟
كل ما أقوله هو الله يكون في عون المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ويضطر ان يؤدي الضريبة بأي وجه كان.
أين هو الدعم الموجه للفقراء والمساكين نصف سكان المغرب يعانون من البطالة والتهميش وووووو وووووووو وغيرها ؟؟؟