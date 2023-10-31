“الداخلية” تعزل مبديع رسمياً من رئاسة الفقيه بنصالح

2023-10-31 / 19:28
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هبة بريس _ الرباط

قررت وزارة الداخلية عزل محمد مبديع من رئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

وبناء على قرار العزل، قررت سلطات الفقيه بن صالح إجراء انتخابات يوم 9 نونبر المقبل لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس جماعة الفقيه بن صالح.

كما حصرت آجال إيداع طلبات الترشيح لانتخاب رئيس جديد في الفترة بين 01 و05 نونبر المقبل

ومباشرة بعد الإعلان عن قرار العزل ؛ بدأ الحديث يتناسل حول الاسماء المرشحة للتنافس إذ وجهت بوصلة الحديث إلى كمال المحفوظ عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورحال مكاوي عن حزب الاستقلال

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تعليق واحد

  1. اتمنى ان يحاسب الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي أهان وضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

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