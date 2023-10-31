فرنسا.. الشرطة تطلق النار على “منقبة” داخل محطة قطار

2023-10-31 / 11:53
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هبة بريس - وكالات

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، النار على سيدة كانت ضمن ركاب أحد قطارات العاصمة باريس، ولم ترد تفاصيل عن مدى خطورة إصابتها.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شهود عيان أن السيدة محجبة بالكامل، وكانت تصرخ وتطلق تكبيرات، وباشرت بتهديد ركاب القطار، قبل أن تتدخل الشرطة وتضطر لفتح النار عليها، ما أدى لإصابتها بجروح.

وتدخلت الشرطة بعد نداءات استغاثة من ركاب القطار، تفيد بأن “سيدة منقبة تقوم بتهديد الركاب”.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من عزلها في محطة القطار “مكتبة فرانسوا ميتران”.

وقال مصدر أمني، إن السيدة رفضت الامتثال لتعليمات رجال الشرطة، ما اضطرهم لاستخدام أسلحتهم، خوفًا على سلامتهم وسلامة الركاب.

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‫9 تعليقات

  5. اختلف العلماء في حكم النقاب هل هو فرض ام سنة لكنهم لن يختلفوا أبدا على أن المرأة المنقبة أفضل من المحجبة هذا لا خلاف فيه

  8. لو كانوا صاديق عليهم عرض ما سجلته الكاميرات لنرى ادا قامت بتهدبهم ام لا او ربما احد الركاب اعتدى عليها فردت عليهم.

  9. هيك العنصريه ضد العرب والمسلمين في كل بلاد اليهود والنصارى.ع الرغم من الكلمات حقوق الإنسان والقانون الدولي

    كلو كزب وخداع. في الاخير شكرااااا

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