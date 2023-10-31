رسميا.. أستراليا لن تنافس السعودية على استضافة مونديال 2034

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2034.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعا الاتحادات المحلية في آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي اليوم الموافق الـ31 من أكتوبر.

وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إن بلاده ستركز على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

وقال اتحاد كرة القدم الأسترالي في بيان: “لقد بحثنا في إمكانية تقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في مسابقة 2034”.

وأضاف: بدلًا من ذلك، نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم مسابقة دولية للسيدات في العالم، كأس آسيا للسيدات 2026، ومن ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029.

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