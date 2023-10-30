وزير الصحة: “نسعى لتغطية 80% من تكاليف العلاج لمرضى السرطان”

2023-10-30 / 16:22
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على تحقيق ثورة في علاج مرض السرطان.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجبس النواب يومه الاثنين “فين كنا وفين ولينا في علاج السرطان.. هادي 10 سنوات حققنا ثورة في علاج السرطان”.

وأضاف الوزير قائلا “ليوما كاينة التغطية الصحية، حنا كندراسو مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش تكون على الاقل تغطية ل80من تكلفة العلاج، يمكننا التفكير في صندوق تضامني للعلاجات الباهضة الثمن، لكن كيبقى التغطية الصحية هي الأهم” وفق قوله

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‫2 تعليقات

  1. سعادة الوزير نسألك بي تغيير المجهودات التي تبدل في قطاع الصحة من بطيء إلى اسرع مات من مات ومن بقي بالحيات نتمنى ان يستفيد قليلا في حقه من الاستشفاء

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