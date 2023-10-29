تعاون استخباراتي مغربي ـ ألماني يجنّب برلين “عملا إرهابيا”

هبة بريس _ الرباط

أعطى المغرب معلومات استخباراتية لسلطات برلين، مكنت من اعتقال شخص مشتبه بتورطه في “الإرهاب”

وقالت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمصري – ألماني، كان يُخط للهجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل بواسطة شاحنة، لقوم الشرطة باعتقاله يوم الثلاثاء الماضي في مدينة دويسبورغ.

يذكر أن ألمانيا تجري منذ فترة مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات “شراكات الهجرة”. وتمكن هذه الاتفاقيات ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها لبلدانهم الأصلية، كما تهدف لتنظيم هجرة العمال المهرة إليها.

ونقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية قوله أواخر آب غشت الماضي أنه: “يمكن ذكر المحادثات الجارية في جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان والاستعدادات للمحادثات مع كينيا والمغرب”، مشددًا على أن صياغة اتفاقيات الهجرة في كثير من الحالات تتطلب السرية.

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