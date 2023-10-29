رسميا.. مق__تل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجارات بالسمارة
هبة بريس _ الرباط
علم لدى السلطات المحلية بإقليم السمارة أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.
وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.
وتابع أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.
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19 تعليقات
ما هي اسباب هذه الانفجارات
قنينة غاز انفجرت في حي صناعي ما أدى إلى سماع الساكنة لثلاث انفجارات و لا علاقة لعصابة البوليزاريو بالموضوع كما يتداول ..
اللهم احفظنا ومتعنا اللهم بالامن والأمان والاستقرار..
الله اكبر هاذي البداية و مزال مزال .قصف الجيش الصحراوي لمدينة السمارة المحتلة هي بداية لقصف باقي المدن الصحراوية المحتلة لعيون الداخلة و غربها و بس كل مكثف .هكذا لن يتمكن المخزن الجبان إخفاء اخبار الحرب كما كان يفعل لما كانت المعارك تقتصر على الجدار العازل اللذي يختفي وراءه جهودكم الجياع
تداول العديد من المواطنين ان هناك سقوط صاروخ والبعض الآخر يقول قنينة غاز …
نتمنى ان يكون الخبر صحيحا لما يتداول لأنه ان كان الامر يتعلق بالجمهورية المزعومة فحان الوقت لمسح جمهورية تندوف من الخريطة..
اللهم ارحم الاموات واشفي المرضى ..
قنينات الغاز تشبه القنابل يجب أخذ الحيطة والحذر منها ..
مقال مبهم
ماسبب الانفجارات
الله يرحم لي مات
اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الانفجار..
يجب الغاء مايسمى بالمنطقة العازلة نهائيا طفح الكيل ورد الصاع صاعين..
يجب معرفت أسباب الحادث بالأمس هل هو انفجار او شاي آخر..
التحقيق سيسفر عن النتائج..
خبر غير كامل، ما هو السبب؟
لا علاقة جبهة البوليزاريو بالموضوع بتاتا سوف ننشر التفاصيل ريثما انتهى التحقيق
ردا على سفيان،سيتم تحديد موقعك،لكي تعلم أنك خائن داخل المملكة الشريفة
الله الوطن الملك
تأكد أيها الجبان لا أنت ولا زبانيتك التابعين الخائفين الهاربين المنافسين في زاوية الخيانة لله والوطن ، يومكم قريب جدا جدا، والله ستذوقون الويلات وتأكد من كلامي يا عميل يا لقيط…
الى المرتزق سفيان نحن كصحراويون مغاربة نحن لكم بالمرصاد واذا فرضنا ان البوليزاريو هي من قصفت السمارة فاعلم اننا نحن المغاربة الصحراويون سوف نقوم باحراقكم ونمزق اوصالكم وسوف نقوم بابادتكم ايها الخونة نحن كشعب سوف تكون هذه الاسباب هي البوابة لقنصكم اينما كنتم وارتحلتم واش الملك وعاشت المملكة المغربية الشريفة