في مبادرة إجتماعية.. تنظيم عملية ختان جماعي ل 90 طفلا بالسعيدية

2023-10-28 / 15:51
هبة بريس - وجدة

نظمت صباح اليوم السبت 28 اكتوبر الجاري بمدينة السعيدية، بمبادرة عملية الختان بالمستشفى المحلي، تحت إشراف جمعية وعدة ولاد منصور بشراكة مع مجلس جماعة السعيدية وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببركان.

واستفاد من هذه العملية حوالي 90 طفلا من أسر معوزة قادمين من جماعات السعيدية، لعثامنة، وجدة وبركان، في إطار تشجيع أعمال التكافل الاجتماعي، تحت إشراف طاقم طبي متمرس.

واستحسن الجميع هذا العمل الإجتماعي التضامني، والذي حرصت خلاله الجهات المنظمة على حسن التسيير والتنظيم والإستقبال، وكذا إدخال البهجة والسرور في نفـوس الأسر المستفيدة، ومرت في ظروف جيدة يطبعها جو من التآخي والتآزر.

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