لحظة اعتقال شباب من داخل مقهى

سرقة السيارات وترويج المخدرات يجران 4 أشخاص للاعتقال بمكناس

2023-10-28 / 09:38
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 37 و42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات وتصريفها وحيازة وترويج المخدرات الصلبة ومسكّر ماء الحياة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات منفصلة بكل من مدن الخميسات وتيفلت وسلا وسيدي بنور، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عدة عمليات سرقة باستعمال مفاتيح مزورة، استهدفت سيارات خفيفة بكل من مدينة مكناس ونواحيها، قبل تصريفها باستعمال وثائق مزورة أو تقطيعها وبيع أجزائها كمتلاشيات.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن حجز سيارة خفيفة لا تتوفر على وثائق قانونية ومجموعة من قطع وأجزاء سيارات يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة، فضلا عن حجز 33 غراما من مخدر الكوكايين و130 لتر من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 44 قرصا مخدرا وميزانين إلكترونيين وسلاحين أبيضين وسبع هواتف نقالة، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عمليات تنقيط المشتبه بهم بقواعد بيانات الأمن الوطني، أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بسرقة السيارات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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