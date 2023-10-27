الجيش الإسرائيلي: مصر تعرضت لتهديد جوي

هبة بريس- وكالات

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق، متابعا حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر⁩ ناجمة هذا التهديد.

وأشار إلى أن إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر.

وكان بيان المتحدث العسكري المصري قد أكد أن طائرة دون طيار موجهة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

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