معلومات استخباراتية مغربية تنقذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير

هبة بريس - الرباط

مكنت معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لنظيرتها الألمانية، من إنقاذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير.

وحسب مصدر خاص، فقد وفرت المخابرات المغربية معلومات دقيقى لنظيرتها الألمانية، تفيد عزم مواطن ألماني من أصول مصرية تنفيذ هجوم إرهابي خطير باستعمال شاحنة.

ووفق المصدر ذاته، فالمعني بالأمر المدعو طارق س.س، مصري يحمل الجنسية الألمانية، ويبلغ من العمر 29 سنة، ويقيم في دويسبورج، كان في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، قبل العوده الى ألمانيا والتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي.

هذا وأوقفت السلطات الألمانية، المعني بالأمر، غرب ألمانيا وتحديدا في مدينة “إيسن”، لتتمكن من تجنب هذا الخطر الإرهابي بفضل يقظة المصالح الاستخباراتية والأمنية المغربية.

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