الجزيرة تطرد صحافيا اسرائيليا على الهواء مباشرة لهذا السبب

هبة بريس_ الرباط

على الهواء مباشرة، وما أن ردد الصحافي الاسرائيلي “عيدان رونين” مزاعم عن إقدام كتائب القسام على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية “طوفان الأقصى”، حتى تدخل مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان لطرد الصحفي المذكور على الهواء مباشرة، داعيا إياه أن هذا الملف قد تم تكذيبه من قبل وسائل اعلام دولية وأن المكان والزمان لايسمح بترديده من جديد، وهو مجرد أكاذيب على حد قوله.

الضيف الإسرائيلي، لم يقف عند هذا الحد، بل واصل رفع صورة لمحاولة إقناع المشاهدين بروايته، قبل أن يقاطعه كريشان بحزم قائلا: “لسنا مستعدين لسماع أكاذيب.. عرف العالم جميعا أنها كذبة.. لقد استمعنا أكاذيب بما فيه الكفاية”.

ويشار، أن العديد من الصور قد تم تداولها في وقت سابق، زعم مروجوها أنها تعود لعمليات قطع الرؤوس همت أطفالا اسرائيليين تمت من قبل مقاتلي كتائب القسام، قبل أن يقوم البيت الأبيض الأمريكي بالتراجع عنها، لاسيما وأن الرئيس جو بايدن سبق وأن أعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتائب القسام على مستوطنات وقواعد وثكنات غلاف غزة.

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