الصديقي يوقع عقد برنامج لتطوير سلالات الخيول المغربية و تشجيع التبوريدة

هبة بريس ـ الرباط

ترأس محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والشريف مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية أمس السبت 21 أكتوبر 2023 بالجديدة، مراسيم التوقيع على عقد برنامج جديد لتنمية سلسلة القيمة لسلسلة الخيول، وذلك على هامش الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس للجديدة.

و في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة، وانطلاقا من تعزيز إنجازات سلسلة الخيول، تم إبرام عقد برنامج جديد لتطوير سلالات الخيول البربرية والبربرية-العربية ودعم سلسلة التبوريدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، والجامعة الملكية المغربية للــفـــروسـيــة والشركة الملكية لتشجيع الفرس ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الخيول البربرية والبربرية-العربية والجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة” من جهة أخرى.

يهدف هذا العقد-برنامج إلى تشجيع انبثاق طبقة وسطى من المهنيين على طول سلسلة قيمة هاتين السلالتين من الخيول، قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الشاملة لهذا القطاع مع ضمان الحفظ الجيني للخيول البربرية والبربرية-العربية من خلال تثمين استعمالاتها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد-برنامج مقسم إلى عقدين برنامجين فرعيين، الأول يخص تطوير سلالات الخيول البربرية والبربرية-العربية والثاني دعم سلسلة التبوريدة. تقدر الميزانية الإجمالية لهذا العقد برنامج، خلال الفترة 2030-2024، بمبلغ 1 مليار درهم، 68٪ منها كمساهمة للدولة.

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