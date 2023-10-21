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الداخلة : توقيف شخصين استولى على مبالغ مالية كبيرة لمطعم

2023-10-21 / 17:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بمدينة الداخلة ، السجن المدني، شخصين ، متهمين بالسطو على مبلغ مالي كبير بالعملة الوطنية والاجنبية، بمطعم مشهور بالمدينة .

وجاء توقيف المتهمين بناء على إخبارية توصلت بها مصلحة المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، مفادها أن شخصين تسلقا جدار مطعم بشارع محمد الخامس بالمدينة في وقت متأخر من الليل، انتقلت على الفور عناصر مصلحة المداومة وكذا فرقة الشرطة إلى عين المكان، غير أن المشتبه فيهما لاذا بالفرار صوب حي البيشات تاركين حقيبة تضم مجموعة من المسروقات من ضمنها مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، واستغلالا لمقطع فيديو تم تصويره بكاميرا المراقبة أمكن تحديد هويتيهما لكونهما من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وعليه تم تزويد وحدات الشرطة العاملة بالمدينة بالمعلومات الخاصة بهما، لتتمكن فرقة الأمن العمومي من إيقافهما في ظرف وجيز وبحوزتهما مبالغ مالية وهاتف نقال مشكوك فيها.

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