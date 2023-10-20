الحكومة تدعم “البوطا ” والسكر والقمح بـ 16,35 مليار درهم في مالية 2024

هبة بريس - الرباط

خصصت الحكومة 16.35 مليار درهم لدعم تكلفة صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض اليوم الجمعة، على البرلمان وذلك لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين .

وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين حيث اكد التقرير أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.

وكانت الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0