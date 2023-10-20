الموسم الفلاحي .. عرض البذور المختارة للحبوب يصل 1,1 مليون قنطار.

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة، إن العرض من البذور المختارة للحبوب برسم الموسم الفلاحي، يصل إلى 1,1 مليون قنطار.

وأوضح صديقي، في كلمة له بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي الجديد بسطات، أنه تمت المحافظة على نفس العرض من البذور المختارة الذي وضع رهن إشارة الفلاحين في الموسم الفلاحي السابق.

وأكد على أن أسعار البذور المختارة للحبوب تحظى بدعم الدولة، حيث يصل إلى 210 دراهم للقنطار من بذور القمح اللين و290 درهم لبذور القمح الصلب و210 دراهم لبذور الشعير.

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