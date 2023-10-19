لبؤات الأطلس يواجهن ناميبيا في إقصائيات الألعاب الأولمبية

هبة بريس ـ رياضة

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يومي الخميس 26 أكتوبر 2023 بالملعب الكبير بمراكش، والثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بداية من الساعة السابعة مساء مباراتين ستجمعه بالمنتخب الناميبي لحساب مقابلتي الذهاب و الإياب من الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وفيما يلي قائمة اللاعبات اللواتي تم توجيه الدعوة إليهن:

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