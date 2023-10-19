طنجة.. توقيف عشريني متورط في جريمة قتل شاب السنة الماضية

2023-10-19 / 18:31
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هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت الشرطة القضائية بطنجةً ، بداية شهر اكتوبر الجاري ، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جريمة قتل.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، خلال عملية أمنية نفذتها مصالح امن القنيطرة ، وذلك بناءً على مذكرة البحث الصادرة في حقه ، للاشتباه في تورطه في قضية قتل عمد جرى تسجيلها بمدينة طنجة قرب مصنع ” ديلفي” طريق الرباط في غضون سنة 2022 في حق شاب 35 سنة كان يشتغل بوحدة صناعية لانتاج السيارات .

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ، قصد إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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