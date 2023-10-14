مجلس الحرب الاسرائيلي يجتمع الآن وتوقعات بهجوم بري الليلة

هبة بريس - متابعة

يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة “كيريا” في تل أبيب.

وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

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