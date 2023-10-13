نتنياهو: هجوم إسرائيل على غزة “بداية فقط”
هبة بريس - وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن هجوم إسرائيل المضاد المستمر منذ أسبوع على غزة ردا على هجوم حماس “ليس سوى بداية”، إلا أنه لم يستفض فيما قد يأتي لاحقا أو المدة التي سيمتد فيها الهجوم.
وأضاف نتنياهو في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود: “نهاجم أعداءنا بقوة غيرمسبوقة.. أؤكد أن هذا ليس سوى بداية”.
وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى” التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
انتم اهلكتهم وبداية فقط
انا لله وانا اليه راجعون
اليلة في غزة سينطقع الأنترنت
وماذا بعد يا حماس ؟
هل تعتقد انك ستضربين اسرائيل وستبقى اسرائيل تتفرج ؟
انت السبب يا حماس ولتتحملي كامل مسؤوليتك ومسؤولية الملايين الفلسطينيين الذبن سيتم طردهم من منازلهم من غزة الى العراء مع قدوم البرد والمطر
احمل كامل المسؤولية لحماس ولتفكها الان حماس !!!!!