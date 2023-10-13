نتنياهو: هجوم إسرائيل على غزة “بداية فقط”

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن هجوم إسرائيل المضاد المستمر منذ أسبوع على غزة ردا على هجوم حماس “ليس سوى بداية”، إلا أنه لم يستفض فيما قد يأتي لاحقا أو المدة التي سيمتد فيها الهجوم.

وأضاف نتنياهو في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود: “نهاجم أعداءنا بقوة غيرمسبوقة.. أؤكد أن هذا ليس سوى بداية”.

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى” التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

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