تخفيض حكم بالسجن في حق الناشطة “سعيدة العلمي”

هبة بريس _ الرباط

خفضت محكمة استئناف بالدار البيضاء أمس الأربعاء حكما بالسجن من عامين إلى ثمانية أشهر بحق الناشطة سعيدة العلمي دينت على خلفية تصريحات “مسيئة” للملك والقضاء، وفق ما أفاد محاميها علما أنها تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام في قضية أخرى.

وكانت الناشطة سعيدة العلمي (49 عاما) دينت ابتدائيا في ماي بالدار البيضاء بالسجن عامين بعد ملاحقتها بتهمي “إهانة شخص الملك” و”إهانة القضاء”، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى.

اوقفت العلمي في مارس 2022 ووجهت لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و”إهانة موظفين عموميين”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك

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