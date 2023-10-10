طنجة.. توقيف عشريني ظهر في شريط فيديو يسرق سيارة ودراجة نارية

2023-10-10 / 19:10
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هبة بريس – طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الاثنين 9 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في سرقة دراجات نارية وسيارة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة وصور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على بخاخ لغاز مسيل للدموع، علاوة على بطاقة تعريفية في اسم الغير يشتبه في استخدامه لها في انتحال هوية الغير بغرض تضليل العدالة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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