المغرب يفوز بالرتبة الأولى لكأس العالم للمواي طاي تحت 23 سنة

هبة بريس

تمكن المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي لفئة أقل من 23 سنة من الفوز بالرتبة الأولى للتباري خلال كأس العالم تركيا 2023، والتي احتضنتها مدينة أنطاليا ما بين 01 و07 أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، أن النخبة الوطنية انتزعت عشر ميداليات، منها أربع ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية إضافة إلى ثلاث ميداليات أخرى برونزية.

وأوضح المصدر أن الميداليات الذهبية الأربعة كانت من نصيب أخلوف كلثوم، التي استطاعت الفوز خلال المباراة الأخيرة للوزن أقل من 48 كلغ على منافستها كينكسو أولاها (النمسا) بنتيجة 30 مقابل 27، وجبور سلمى، التي انتصرت في دور النهاية على منافستها تانيتا بلينجيت (التايلاند) بحصة 29 مقابل 28، وذلك برسم الوزن أقل من 54 كلغ.

كما ساهم في هذا الإنجاز كل من التولاوي سمية، التي هزمت خلال مباراتها الأخيرة للوزن أقل من 71 كلغ لينغو خان (الفيتنام) بنتيجة 29 مقابل 28، وخولة دعقالي، التي تفوقت في المباراة النهائية لوزن أكثر من 75 كلغ على منافستها شيماء سوداني (تونس) بحصة 30 مقابل 27.

أما الميداليات الفضية الثلاث فجاءت، على التوالي، بفضل أمين الشتيوي بعد انهزامه بنتيجة 27 مقابل 30 خلال المباراة النهائية أمام ناتابونغ بونغبان (التايلاند) وذلك برسم وزن أقل من 51 كلغ، وأيوب أطودان، الذي انهزم خلال مباراة النهاية للوزن أقل من 48 كلغ أمام ديونغ ديك باو (الفيتنام) وذلك بحصة 28 مقابل 29، ثم علي الأيوبي الذي خسر أيضا المباراة النهائية لوزن أكثر من 91 كلغ أمام شريف وائل معمري (الجزائر) بنتيجة 28 مقابل 29.

وبخصوص الميداليات البرونزية الأخرى، فقد حصل عليها محمد ياسين محسون عن وزن أقل من 67 كلغ، وذلك بعد انهزامه خلال دور نصف النهاية أمام محمد المرضي (الإمارات العربية المتحدة)، في حين أن الميداليتين البرونزيتين المتبقيتين تم الفوز بهما ضمن البطولة العالمية للشبان بواسطة كل من برهان جواهر، التي خسرت مباراة نصف النهاية للوزن أقل من 60 كلغ لفئة 17/16 سنة أمام سيتاري مرتضي (إيران)، ثم يحيى المرسي الذي خسر بدوره مباراة نصف النهاية للوزن أقل من 57 كلغ لفئة 17/16 سنة أمام ناتاووت فرمكايو (التايلاند).

وذكر البلاغ أن الرتبة الثانية خلال منافسات كأس العالم للمواي طاي هذه عادت للتايلاند، وذلك بعد حصولها على أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، بينما احتلت الرتبة الثالثة أوكرانيا بما مجموعه ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وكانت النخبة الوطنية مؤطرة تقنيا خلال هذه المنافسة الرياضية العالمية من قبل المدربين الوطنيين: لحسن واسو، ومصطفى قطبي، إضافة إلى عثمان الوهابي.

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