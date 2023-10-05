لقجع : 6 مدن مغربية ستحتضن “مونديال 2030”

هبة بريس

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الاجتماع الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، للإعلان عن تفاصيل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، سيجرى يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بالرباط.

وقال لقجع خلال مروره على أمواج “راديو مارس” صباح اليوالخويس : “كان لي لقاء مع جياني إنفانتينو بداية الأسبوع الحالي قبل اتخاذ القرار، والفيفا واثق من أن المونديال المشترك سيكون فريدا من نوعه”.

وأضاف: “رئيس الفيفا يثق في قدرات المغرب التنظيمية لأن الملك محمد السادس يقف خلف هذا الملف وهيأ له ضمانات النجاح”.

وتابع رئيس جامعة كرة القدم، أن المدن المغربية التي ستحتضن كأس العالم 2030 قد تم حسم أمرها، ويتعلق الأمر بكل من الرباط، طنجة، الدار البيضاء، أكادير، مراكش، وفاس، مشيرا إلى أن المشاورات لا زالت مستمرة لزيادة العدد ليشمل التنظيم مدنا مغربية أخرى إضافية. يؤكد لقجع

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