الخارجية النيجرية تكذب الجزائر وتنفي قبول تدخلها لـ”حل الأزمة”

هبة بريس - وكالات

نفت وزارة خارجية النيجر، اليوم الثلاثاء، قبول استراتيجية الجزائر لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين في نيامي.

وأكدت النيجر أنها فوجئت بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.

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