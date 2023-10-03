الخارجية النيجرية تكذب الجزائر وتنفي قبول تدخلها لـ”حل الأزمة”

2023-10-03 / 09:16
1
هبة بريس - وكالات

نفت وزارة خارجية النيجر، اليوم الثلاثاء، قبول استراتيجية الجزائر لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين في نيامي.

وأكدت النيجر أنها فوجئت بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير تونسي سابق: “علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر”

وزير تونسي سابق: “علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر”

2023-10-03 / 13:28
Photo of 3 علماء يتوجون بجائزة نوبل للفيزياء

3 علماء يتوجون بجائزة نوبل للفيزياء

2023-10-03 / 12:42
Photo of بريطانيا تتجه لمنع استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة بالمدارس

بريطانيا تتجه لمنع استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة بالمدارس

2023-10-03 / 11:11
Photo of القضاء الفرنسي ينظر في اتهام “لافارج” بارتكاب أنشطة مشبوهة في سوريا

القضاء الفرنسي ينظر في اتهام “لافارج” بارتكاب أنشطة مشبوهة…

2023-10-03 / 10:05
Photo of وزير إسرائيلي ثانٍ يقود وفدا إلى السعودية

وزير إسرائيلي ثانٍ يقود وفدا إلى السعودية

2023-10-02 / 23:20
Photo of توظيف عاهرات وتزوير شيكات”.. فضيحة جنسية جديدة لبايدن الابن

توظيف عاهرات وتزوير شيكات”.. فضيحة جنسية جديدة لبايدن الابن

2023-10-02 / 20:07
Photo of السيسي يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة

السيسي يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة

2023-10-02 / 19:55
Photo of “ماكي صال”..على فرنسا الاستفادة من دروس كراهية الأفارقة لها

“ماكي صال”..على فرنسا الاستفادة من دروس كراهية الأفارقة لها

2023-10-02 / 18:37
Photo of منح جائزة نوبل للطب لباحثين ساهما في التوصل للقاح كورونا

منح جائزة نوبل للطب لباحثين ساهما في التوصل للقاح كورونا

2023-10-02 / 15:55
Photo of أنجزته “لجنة6+6”.. “النواب” الليبي يوافق على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

أنجزته “لجنة6+6”.. “النواب” الليبي يوافق على قانوني انتخاب الرئيس…

2023-10-02 / 13:55

تعليق واحد

  1. رغم الهزائم المتتالية للسياسة الخارجية للجزائر الا انها تحاول فرض نفسها ك”قوة” في المنطقة..تلقت الجزائر في الاونة الاخيرة عدة صفعات سواء في الميدان السياسي او الاقتصادي او الرياضي ولكن العسكر الحاكم ما لبث متشبتا بقشة لن تخرجه من عزلته والحفر المتتالية التي حفرها لنفسه…

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق