الخارجية النيجرية تكذب الجزائر وتنفي قبول تدخلها لـ”حل الأزمة”
هبة بريس - وكالات
نفت وزارة خارجية النيجر، اليوم الثلاثاء، قبول استراتيجية الجزائر لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين في نيامي.
وأكدت النيجر أنها فوجئت بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.
ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
1
14
تعليق واحد
رغم الهزائم المتتالية للسياسة الخارجية للجزائر الا انها تحاول فرض نفسها ك”قوة” في المنطقة..تلقت الجزائر في الاونة الاخيرة عدة صفعات سواء في الميدان السياسي او الاقتصادي او الرياضي ولكن العسكر الحاكم ما لبث متشبتا بقشة لن تخرجه من عزلته والحفر المتتالية التي حفرها لنفسه…