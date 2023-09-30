سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

هبة بريس _ فاس

تعرض فندق سياحي بضواحي مدينة صفرو التابع لنفوذ درك البهاليل ، ليلة الجمعة / السبت 30 شتنبر 2023 في حدود الخامسة صباحا لعملية سرقة إستهدفت بعض المعدات : من شاشة كبيرة من نوع بلازما ، وبعض اللوازم الاخرى.

وفور علمها بالحادث هرعت عناصر الشرطة القضائية لدرك البهاليل، لفتح تحقيق حول ملابسات السرقة ومرتكبيها الذين تجهل هويتهم لحد الساعة ، حيث تم أخذ البصمات والبحث عن كل صغيرة وكبيرة قد تفيد في كشف خيوط هذه العملية ومن مدبرها.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة حينما تم اعتقال مالك الفندق الذي وجهت له تهم الفساد ووكر للدعارة بالفندق المذكور و الغريب في الأمر المعني بالأمر مالك الفندق لم يكن يتواجد بفندقه كان يتواجد بمدينة الفنيدق وتم اعتقاله رفقة حارسه تعسفيا ، مصادر مقربة من المعني بالأمر قالت، أنه تم اقتحام الفندق من طرف الضابطة القضائية لسرية درك صفرو ولم يكن في علم درك البهاليل بما حدث، حيث قامت ذات الضابطة القضائية باعتقال أشخاص مع موميسات بالفندق المذكور وتم الإفراج عنهم ضمنهم أستاذ في اليوم نفسه مما يطرح أكثر من علامة إستفسار…؟ أيادي خفية وراء ذلك، حسب متتبعي الرأي العام، فيما نددت فعاليات بفتح تحقيق من طرف القيادة العليا للدرك الملكي، ووزارة العدل، و رئاسة النيابة العامة من هي الأيادي التي تلاعبت في هذا الملف، وكيف تم إعتقال مالك الفندق وهو غير متواجد بفندقه أثناء مداهمة عناصر الضابطة القضائية الفندق المذكور وكيف تمت هذه المداهمة وسرقت الفندق من طرف عناصر ملثمة حسب مصدر هبة بريس كلها أسئلة يريد الرأي العام المحلي معرفتها.

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