سرقة معدات فندق ضواحي صفرو في ظروف غامضة

2023-09-30 / 15:05
0
هبة بريس _ فاس

تعرض فندق سياحي بضواحي مدينة صفرو التابع لنفوذ درك البهاليل ، ليلة الجمعة / السبت 30 شتنبر 2023 في حدود الخامسة صباحا لعملية سرقة إستهدفت بعض المعدات : من شاشة كبيرة من نوع بلازما ، وبعض اللوازم الاخرى.

وفور علمها بالحادث هرعت عناصر الشرطة القضائية لدرك البهاليل، لفتح تحقيق حول ملابسات السرقة ومرتكبيها الذين تجهل هويتهم لحد الساعة ، حيث تم أخذ البصمات والبحث عن كل صغيرة وكبيرة قد تفيد في كشف خيوط هذه العملية ومن مدبرها.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة حينما تم اعتقال مالك الفندق الذي وجهت له تهم الفساد ووكر للدعارة بالفندق المذكور و الغريب في الأمر المعني بالأمر مالك الفندق لم يكن يتواجد بفندقه كان يتواجد بمدينة الفنيدق وتم اعتقاله رفقة حارسه تعسفيا ، مصادر مقربة من المعني بالأمر قالت، أنه تم اقتحام الفندق من طرف الضابطة القضائية لسرية درك صفرو ولم يكن في علم درك البهاليل بما حدث، حيث قامت ذات الضابطة القضائية باعتقال أشخاص مع موميسات بالفندق المذكور وتم الإفراج عنهم ضمنهم أستاذ في اليوم نفسه مما يطرح أكثر من علامة إستفسار…؟ أيادي خفية وراء ذلك، حسب متتبعي الرأي العام، فيما نددت فعاليات بفتح تحقيق من طرف القيادة العليا للدرك الملكي، ووزارة العدل، و رئاسة النيابة العامة من هي الأيادي التي تلاعبت في هذا الملف، وكيف تم إعتقال مالك الفندق وهو غير متواجد بفندقه أثناء مداهمة عناصر الضابطة القضائية الفندق المذكور وكيف تمت هذه المداهمة وسرقت الفندق من طرف عناصر ملثمة حسب مصدر هبة بريس كلها أسئلة يريد الرأي العام المحلي معرفتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

إصلاح مدونة الأسرة.. بوعياش تؤكد أهمية خصوصية المقاربة المغربية

2023-09-30 / 15:48
Photo of مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء” مقابل 1400 درهم

مراكش : سائحة إيطالية زينت يديها ب ” الحناء”…

2023-09-30 / 15:24
Photo of زلزال الحوز.. إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين

زلزال الحوز.. إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين

2023-09-30 / 13:34
Photo of القصر الكبير.. إيقاف ستيني تورط في الاعتداء جنسيا على 3 قاصرين

القصر الكبير.. إيقاف ستيني تورط في الاعتداء جنسيا على…

2023-09-30 / 13:04
Photo of بركة: الأمن المائي يشكل أساس السيادة الغذائية في إفريقيا

بركة: الأمن المائي يشكل أساس السيادة الغذائية في إفريقيا

2023-09-30 / 11:32
Photo of مدينة سطات.. ما الذي يجري وما الذي يقع؟

مدينة سطات.. ما الذي يجري وما الذي يقع؟

2023-09-30 / 09:26
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-30 / 09:09
Photo of السعودية تستضيف نزالا لتحديد بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل

السعودية تستضيف نزالا لتحديد بطل العالم في الملاكمة للوزن…

2023-09-29 / 23:17
Photo of بنموسى يزور مراكز إيواء التلاميذ والمؤسسات التعليمية بإقليمي شيشاوة والحوز

بنموسى يزور مراكز إيواء التلاميذ والمؤسسات التعليمية بإقليمي شيشاوة…

2023-09-29 / 22:36
Photo of أزيلال.. 7474 مستفيد من قوافل طبية نظمت لفائدة ضحايا الزلزال

أزيلال.. 7474 مستفيد من قوافل طبية نظمت لفائدة ضحايا…

2023-09-29 / 21:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق