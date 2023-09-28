باستعمال سلاح  “BOLAWRAP”.. أمن فاس يوقف شخصا

هبة بريس

اضطر مفتش الشرطة يعمل بمنطقة بن دباب عين قادوس بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP”، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرّض عناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير ويحدث الضوضاء بحي المصلى بمدينة فاس، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، مما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال جهاز السلاح البديل “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

ومكن الاستعمال الاضطراري لهذا السلاح الوقائي من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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