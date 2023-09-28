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إسبانيا.. طالب يطعن عددا من المعلمين والطلاب في مدرسة

2023-09-28 / 13:08
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هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الإسبانية لوكالة “رويترز” إن تلميذا طعن اليوم الخميس، ثلاثة معلمين وتلميذين على الأقل في مدرسة ثانوية في خيريز دي لا فرونتيرا بجنوب البلاد.

وأكدت الشرطة إصابة عدد من الأشخاص، وأنه لم يقتل أي أحد، مبينة أنه تم اعتقال التلميذ الذي يبلغ من العمر 14 عاما، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وقالت والدة أحد الطلاب لقناة “كانال سور” إن المهاجم استخدم سكاكين كبيرة سحبها من حقيبة ظهره داخل الفصل الدراسي وهاجم زملائه التلاميذ والمدرسين وأخبرهم أنه سيقتلهم.

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