موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”
هبة بريس ـ رياضة
أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.
و موازاة مع ذلك،أكد رئيس الكاف بأن القارة كلها ستدعم المغرب في ملف مونديال 2030 حيث التزم جميع الأعضاء المنضوون تحت لواء الكاف على دعم المملكة المغربية.
و قال موتسيبي: “التزمنا بأن 54 صوتا إفريقيا ستذهب لصالح المملكة المغربية، و أصوات كل دولنا نعتبرها كصوت واحد للمغرب، و ترشح المغرب هو بمثابة ترشح لإفريقيا ككل و ليس المغرب وحدها”.
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