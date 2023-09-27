موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”

2023-09-27 / 14:20
0

هبة بريس ـ رياضة 

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

و موازاة مع ذلك،أكد رئيس الكاف بأن القارة كلها ستدعم المغرب في ملف مونديال 2030 حيث التزم جميع الأعضاء المنضوون تحت لواء الكاف على دعم المملكة المغربية.

و قال موتسيبي: “التزمنا بأن 54 صوتا إفريقيا ستذهب لصالح المملكة المغربية، و أصوات كل دولنا نعتبرها كصوت واحد للمغرب، و ترشح المغرب هو بمثابة ترشح لإفريقيا ككل و ليس المغرب وحدها”.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال 2030.. اجتماع لجنة الترشح الثلاثي بمركب محمد السادس بالرباط مطلع أكتوبر

مونديال 2030.. اجتماع لجنة الترشح الثلاثي بمركب محمد السادس…

2023-09-27 / 16:57
Photo of رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر التحملات وأنا فخور بهم”

رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر…

2023-09-27 / 13:19
Photo of ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027

ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا…

2023-09-27 / 13:02
Photo of موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون بطولة عالمية”

موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون…

2023-09-27 / 12:52
Photo of موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان…

2023-09-27 / 12:46
Photo of المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

2023-09-27 / 12:05
Photo of مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا لتنظيم الحدث العالمي

مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا…

2023-09-27 / 11:34
Photo of لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب أي ملعب لكل منتخب في الكان

لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب…

2023-09-27 / 11:24
Photo of “كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم بطولة أفريقيا

“كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم…

2023-09-27 / 11:13
Photo of صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و ستكون نسخة 2025 مميزة”

صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و…

2023-09-27 / 11:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق