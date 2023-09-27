اسبانيا.. سرقة منزل سيرجيو راموس خلال مباراة إشبيلية ولانس

2023-09-27 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرّض منزل سيرجيو راموس، نجم إشبيلية، للسطو المسلح من قبل عصابة، خلال خوضه مباراة مع فريقه ضد منافسه لانس، الأسبوع الماضي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ووفقًا لما ذكره موقع “ABC” الإسباني، اليوم الأربعاء، فإن “راموس وقع ضحية للسرقة في منزله، في منطقة بوليلوس دي لا ميتاسيون، حيث يعيش مع عائلته بعد عودته إلى نادي إشبيلية، وحدثت الواقعة قبل أسبوع، وتحديدًا يوم الأربعاء الـ20 سبتمبر، بينما كان النجم الإسباني يلعب مع فريقه أمام لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وكانت زوجته بيلار روبيو بعيدة عن المدينة لأسباب تتعلق بعملها”.

وأضاف التقرير: “اللصوص هاجموا منزل العائلة، وكان بداخله أطفاله الأربعة والمربية الخاصة بهم، ووفقًا للتحقيقات لم يتعرض الأطفال والمربية لأي أذى أثناء عملية السرقة”.

وأشار التقرير إلى أن “اللصوص قاموا بنهب الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس الفاخرة والمال الذي كان لدى الزوجين في منزلهما، وتجري حاليًّا التحقيقات في الجريمة من قبل الشرطة”.

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