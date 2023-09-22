لقجع: 2.8 مليون متضرر و2930 دوار تأثر من الزلزال

2023-09-22 / 17:33
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هبة بريس - الرباط

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عدد المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الماضي بلغ 2.8 مليون نسمة، أي بنسبة 66% من ساكنة المناطق المتضررة.

وذكر لقجع في العرض الذي قدمه زوال يومه الجمعة، الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، أن عدد الدواوير التي تأثرت بالزلزال بلغ 2930 دوار بنسبة 35% من الدواوير المتواجدة بهذه المناطق.

وأضاف لقجع، أن عدد الانهيارات المسجلة بلغ 59.674، منها 32% كانت انهيارات كلية، و68 % جزئية، لافتا الى أن 163 جماعة ترابية تمثل 68% من مجموع الجماعات المتواجدة بالمنطقة، تضررت من هذه الكارثة.

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