مسؤول اسباني: الترشح الثلاثي للمونديال على الطريق الصحيح

هبة بريس

أكد فيكتور فرانكوس دياز، كاتب الدولة الإسباني للرياضات ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، أمس الخميس، أن الترشيح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 هو “الأفضل” ويسير “على الطريق الصحيح”.

وأشار فرانكوس في تصريحات للصحافة إلى أن “الترشيح يسير على الطريق الصحيح، والاتحادات المعنية على اتصال، والحكومة الإسبانية ملتزمة وتبذل قصارى جهدها”.

وقال المسؤول الإسباني “الأمر الأكثر أهمية هو أن لدينا العرض الأفضل ونتوفر على حظوظ قوية للفوز بالرهان على تنظيم كأس العالم 2030”.

وذكر في هذا الصدد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز عقد اجتماعا هذا الأسبوع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو للتعبير عن دعم الحكومة لهذا الترشيح.

وفي ختام هذا اللقاء، أكد سانشيز أن الترشح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 يشكل “مشروعا قويا وطموحا”. وقال إن إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشيح متين لكأس العالم 2030.

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