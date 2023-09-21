جدل في الجزائر بعد طرد تلميذة بسبب ارتدائها الزي القبائلي التقليدي

2023-09-21 / 18:32
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هبة بريس _ الرباط

أثارت حادثة طرد تلميذة من ثانوية في الجزائر، بسبب ارتدائها الزي التقليدي القبائلي (الأمازيغي)، جدلا واسعا، ما اضطر المدرسة للاعتذار والتأكيد على أنه لا يوجد ما يمنع هذا الزي.

القصة انتشرت بعد أن ظهرت والدة التلميذة “تيزيري” التي تدرس في ثانوية برشيش في القصر بولاية بجاية الناطقة بالأمازيغية شرق الجزائر، في فيديو على مواقع التواصل تروي فيه تفاصيل ما حدث مع ابنتها.

ولأن القضية بدأت في الانتشار صحبة ردود فعل غاضبة اصدر مدير المدرسة بيانا يؤكد فيه أنه “لا يحق لأحد منع لباس تقليدي”. وأوضح أن “النظام الداخلي للمؤسسة يفرض لباسا محترما بالمآرز وفقط، ولا يحق لأحد أن يطرد تلميذا بلباس تقليدي”.

وأبرز المدير أنه يرفض مثل هذه التصرفات في الثانوية، مضيفا: “لن أقبل ذلك من أحد، علما أن التلميذة لم تطرد من المؤسسة، والمعني اعتذر من أم التلميذة”

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