وفاة شقيق سعيدة شرف

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية سعيدة شرف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن وفاة شقيقها عقب إجراءه بأيام قليلة لعملية جراحية دقيقة على مستوى القلب.

و قالت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”أخي في ذمة الله يا رب صبرنا انا لله و انا اليه راجعون”.

وجدير بالذكر أن شرف ناشدت في وقت سابق متابعيها الدعاء لشقيقها قائلة :”دعواتكم حبايبي خويا الكبير في حالة حرجة، عملية كبرى على مستوى القلب، جيت هاد الصباح لمدينة العيون يارب يشافيه و يعافيه يا الله لا شفاء إلا شفاؤك”.

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