وزير الصحة الليبي: البحر ما زال مليئا بالجث.امين بعد الإعصار

هبة بريس - وكالات

صرّح وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، بأن البحر ما زال مليئا بالجثامين، مؤكدا أن قرار وقف البحث عن ضحايا الإعصار يعود للفرق المختصة.

ودعا عبد الجليل، في تصريحات نقلتها “سبوتنيك”، إلى التوقف عن استخدام المياه الجوفية نهائيا في درنة في الوقت الحالي، نظرا لتلوث المياه جراء إعصار دانيال الذي ضرب شرق البلاد، يوم الأحد الماضي.

وأعلن الوزير الليبي تسجيل 31 حالة وفاة جديدة اليوم جراء السيول في درنة، مشيرا إلى مصرع 4 أفراد من فرق الإنقاذ اليونانية، وإصابة 15 آخرين في مدينة مراوة شرقي ليبيا.

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