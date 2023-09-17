أولمبيك مارسيليا يتضامن مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-17 / 18:30
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هبة بريس - متابعة

عبر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي عن تضامنه مع ضحايا زلزال الحوز وإعصار ليبيا، وذلك خلال المباراة التي تجمعه اليوم بنادي تولوز، برسم الدوري الفرنسي.

وكشف النادي الفرنسي عن برمجته لدقيقة صمت على أرواح ضحايا زلزال الحوز واعصار ليبيا ، كما عرض فريق اولمبيك مارسليا القمصان المصممة خصيصًا لهذه المناسبة، والمزينة بأعلام دولتي المغرب وليبيا.

وأعلن النادي الفرنسي أن هذه القمصان ستكون متاحة للبيع، والأرباح ستمنح لإحدى المنظمات التي تجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الفاجعتين.

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