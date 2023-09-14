صندوق الدعم.. بنك المغرب يضع أرقاما هاتفية مجانية

2023-09-14 / 13:33
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هبة بريس

وضع بنك المغرب أرقاما هاتفية مجانية للاتصال في حال وجود صعوبات في إرسال التبرعات، من المغرب أو من الخارج، إلى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وعلم لدى بنك المغرب أنه في حال وجود صعوبات في إرسال التبرعات انطلاقا من المغرب، يرجى الاتصال بالرقم: 22 62 00 00 08، وبالرقم: 81 82 81 37 5 212 00 بالنسبة للتبرعات انطلاقا من الخارج.

وأوضح بنك المغرب أنه يمكن إرسال جميع الاستفسارات المتعلقة بإرسال التبرعات إلى هذا الصندوق الخاص، عبر البريد الإلكتروني :fonds-solidarite-seisme@bkam.ma، مؤكدا أن الرد سيصل في أقرب الآجال.

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