سيدة إنقاذ يهودية مغربية تقدم الدعم لضحايا زلزال الحوز وتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حل بالمغرب، فريق إنقاذ إسرائلي ، من أجل تقديم الدعم الى ضحايا زلزال 8 شتنبر الجاري بالمغرب الذي خلف المئات من الموتى والجرحى ومنكوبين.

وكانت دولة إسرائيل ‘اليهود المغاربة” قد ارسلوا في أول أيام الفاجعة الجمعة الماضي، فريق إنقاذ معزز بأحدث الوسائل الى المناطق المنكوبة بكل من اقاليم ( تارودانت و الحوز وشيشاوة) بإعتبارها المناطق الأكثر تضررا من الزلزال المدمر .

وتظهر في الصورة سيدة إنقاذ اسرائلية تقدم الدعم النفسي لإحدى السيدات المغربيات التي فقدن اهاليهم في الزلزال.

وكانت إسبانيا والسعودية والإمارات وعدد من الدول العربية بدورها، قد خصصت فرق إنقاذ مجهزة بكل الوسائل، لتقديم الدعم لمنكوبي زلزال 8 شتنبر الجاري .

وقد عبر اليهود المغاربة المقيمون بإسرائيل عن حزنهم وتضامنهم مع وطنهم الأم إثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، وأودى بحياة أزيد من ألفي مواطن مغربي، خاصة بمنطقة الحوز وتارودانت، وكان اليهود المغاربة إلى جانب مسيحيين قد أدو الصلاة من أجل سلامة المغرب وشعبه”، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم للمساعدة المادية في تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2