أخبار زائفة: انتشال رضيع عارٍ من تحت الأنقاض وبكاء طفلين بسبب الجوع

2023-09-11 / 18:06
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هبة بريس

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رضيعا حديث الولادة عاريا انتشل من تحت الأنقاض.

وفي هذا الصدد، فيتعلق الأمر بمقطع فيديو قديم، نشر في ماي سنة 2019 لطفل متخلى عنه مباشرة بعد الولادة.

وفي سياق متصل، تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد لطفلين ناجيين من زلزال الحوز يبكيان بسبب الجوع.

و يتعلق الأمر بمقطع تم تصويره قبل 6 أشهر في أفغانستان يتحدث فيه الطفل والطفلة باللغة الأفغانية مع الشخص الذي التقط الفيديو.

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