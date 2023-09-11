زلزال الحوز.. لا إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية، على إثر الزلزال الذي شهدته المملكة ليلة الجمعة السبت.

وذكرت المندوبية في بلاغ لها “أنه على إثر الزلزال الذي شهدته بلادنا، تطمئن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أسر النزلاء وتخبرهم أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية”.

وأضافت أنه منذ لحظة وقوع الزلزال تمت تعبئة جميع مسؤولي المؤسسات السجنية وموظفي الحراسة والأطقم الطبية للحضور الفوري والقيام بجولات تفقدية للاطمئنان على النزلاء، كما تم إيفاد لجن مكونة من مسؤولين مركزيين إلى عدد من المؤسسات السجنية لتفقد أحوال ساكنتها، مشيرة إلى أنه تم تمكين النزلاء من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم والمواكبة النفسية للنزلاء الذين فجعوا في بعض أقاربهم جراء هذا الحادث

و أكدت المندوبية، مواصلة تعبئة جميع موظفيها ومسؤوليها واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة التي تفرضها الوضعية الراهنة وذلك بتنسيق تام مع السلطات المعنية.

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