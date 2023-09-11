بناء المنازل المدمرة والتكفل بالضحايا.. لقجع يكشف أهداف صندوق الدعم

2023-09-11 / 15:20
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هبة بريس - الرباط

تفعيلا لأحكام الفصل 70 من الدستور، ومقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 25 صفر 1445، الموافق لـ 11 شتنبر 2023، خصص لإخبار اللجنتين المذكورتين بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، بتعليمات ملكية.

وفي هذا الصدد، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مضامين مشروع المرسوم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وذكر الوزير المنتدب. أن هذا الحساب الخاص سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين ، وسيضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال ، إلى جانب تحمله العمليات المرتبطة بالنفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، مع التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما المرتبطة بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وكل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة واليتامى والأشخاص في وضعية صعبة.

كما سيخصص الحساب لتغطية النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون الحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث، إلى جانب النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

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