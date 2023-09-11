لقجع: التحويلات المالية الموجهة لحساب صندوق الدعم “ستكون بالمجان”

هبة بريس - الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مضامين مشروع المرسوم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد لقجع، في كلمته باجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يومه الاثنين، أن المساهمات ااتي سيتم تحويلها للصندوق مهما كان مصدرها وشكلها ستقدم بهذا الحساب مجانا لدى مختلف الأبناك مع صدور بلاغ في هذا الشأن.

هذا ويشار الى أن بنك المغرب أطلق نداء للتبرع في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح البنك، أنه بالنسبة للتبرعات من المغرب، يمكن دفعها لدى وكالات وفروع بنك المغرب، ولدى وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات.

كما يمكن أن تتم التبرعات لدى وكالات الأبناك التجارية، عن طريق تحويل بنكي عادي أو فوري، من خلال الدفع نقدا أو بواسطة شيك، لفائدة كشف التعريف البنكي : 18-0078000201106203-810-001

وأشار البنك المركزي إلى أن الشيكات البنكية تحرر باسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة للتحويلات من الخارج، فستتم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64001810007800020110620318 . سويفت : BKAMMAMR .

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