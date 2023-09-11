بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

2023-09-11 / 13:51
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هبة بريس - الرباط

تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من ضحايا الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ليلة الجمعة السبت.

وعبأت السلطات كافة إمكانياتها وجندت عناصرها، لمواصلة وتكثيف مجهوداتها للوصول الى ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال والمحاصرة بمناطق جبلية وعرة.

ووثقت عدد من الفيديوهات، توزيع السلطات لمساعدات غذائية باستمرار، باستعمال المروحيات، على ساكنة المناطق المحاصرة بسبب تساقط الصخور والحجارة الكبيرة بالطرق المؤدية إليها.

وتزامنا مع ذلك، تواصل السلطات مجهوداتها لإزاحة الصخور والحجارة من الطرق وتمكين فرق الإنقاذ من الوصول الى هذه المناطق في أقرب وقت.

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