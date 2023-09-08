الحكومة تدرس منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية
هبة بريس
تقدمت وزارة العدل، بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب له على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية، يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
وأضاف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما تقوم به المملكة المغربية من عمل لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
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7 تعليقات
جميل جدا صوف يكون الاقبال على زواج بالمغربيات
جميل لان جل المغاربة مهاجرين تزوجوا في بلدان الهجرة وبنات السياسين يدرسون
في الخارج يعودون للمغرب بعاشقها، وهده سياسة الحكومة، كي يتزوجوا بيناتهم.
وبيني بنكم كين شي مسخوط الوالدين اجنبي غادي يتزوج بحازقة،
سوف يفتح الحلال بالزواج الرسمي وايضا تشجيع الاستثمار للزواج المكتسبي الجنسيه بعمل مشاريع بالمغرب والمساهمة زياده دخول العمله الدولاريه واليورو واعمل انتعاشه بالاقتصاد المغربي سوف يدفعه دفعه لا بأس بها ويقويه بضخ مزيد من الأموال وشراء عقارات أرى انها خطه ممتازه ولابد من الإسراع بها لان هذا المقترح وقد طرح أكثر من مره ولم يطبق للان بين الحين والآخر تطرح اطروحات مشابهه ويكون مصيرها الادراج المغلقه لازم قرار من الملك لكي يطبق هذا القرار والا سيصبح حبيس الادراج وماده فقط الصحافه لزياده القراء فقط لاغير
الله الملك الوطن
أصبح العكس كانت المرأة المغربية تريد الزواج بأجنبي في الخارج من أجل العيش في أوروبا والآن أجنبي هو من يريد العيش في المغرب هههههههههههه.
بعد حصوله على الجنسية المغربية هل يمكن له أن يتمتع بجميع الحقوق مثله مثل زوجته المغربية هههههههههههه.
واذ كان الزوج مسيحي ولم يدخل الاسلام هل يمنح له الجنسية ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته من طرف وزير العدل..
وهل يمكن له ياوزير العدل إذا حصل على الجنسية المغربية هل يمكن له تعدد الزوجات المغربيات هههههههههههه ؟؟؟؟؟؟