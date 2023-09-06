حجز 65 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

أحبطت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء أمس الثلاثاء، عملية تهريب 65 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمنطقة الخروج بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة خفيفة مرقمة ببلجيكا لتفتيش دقيق، والذي أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات على شكل رزم مخبأة بعناية ضمن الأمتعة الشخصية داخل السيارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن ركاب السيارة، التي كان يقودها مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، أحيلوا على الشرطة القضائية لتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما قامت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحجز هذه الكمية من المخدرات والسيارة لفائدة البحث.

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