عرفت غياب امرابط.. أسود الأطلس يجرون ثاني حصة تدريبية

هبة بريس

خاض المنتخب الوطني مساء الثلاثاء 5 شتنبر 2023 ثاني حصة تدريبية استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة أكادير يوم السبت 9 شتنبر 2023، وبوركينافاسو بمدينة لانس بفرنسا، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 .

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم، على جانب التقني والتكتيكي .

و شهدت الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة و30 دقيقة مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم باستثناء سفيان امرابط الذي سينضم للمجموعة اليوم الاربعاء.

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