عرفت غياب امرابط.. أسود الأطلس يجرون ثاني حصة تدريبية

2023-09-06 / 09:49
0
هبة بريس

خاض المنتخب الوطني مساء الثلاثاء 5 شتنبر 2023 ثاني حصة تدريبية استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة أكادير يوم السبت 9 شتنبر 2023، وبوركينافاسو بمدينة لانس بفرنسا، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 .

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم، على جانب التقني والتكتيكي .

و شهدت الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة و30 دقيقة مشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم باستثناء سفيان امرابط الذي سينضم للمجموعة اليوم الاربعاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أول ظهور لهن بعد المونديال.. لبؤات الأطلس يواجهن زامبيا وديا

في أول ظهور لهن بعد المونديال.. لبؤات الأطلس يواجهن…

2023-09-06 / 14:40
Photo of الرجاء يعتذر عن “ردة فعل” الإبراهيمي ويطالب بمعاقبة الهبطي

الرجاء يعتذر عن “ردة فعل” الإبراهيمي ويطالب بمعاقبة الهبطي

2023-09-06 / 12:45
Photo of بونو: “لم أنتقل الى ريال مدريد بسبب كأس أمم افريقيا”

بونو: “لم أنتقل الى ريال مدريد بسبب كأس أمم…

2023-09-06 / 11:33
Photo of بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا للسيدات

بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا…

2023-09-05 / 21:10
Photo of رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

2023-09-05 / 21:02
Photo of الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر بقيم المجتمع”

الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر…

2023-09-05 / 16:08
Photo of بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في موعده

بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في…

2023-09-05 / 15:45
Photo of تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه أوزبكستان

تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة…

2023-09-05 / 15:12
Photo of الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

2023-09-05 / 12:55
Photo of مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس

مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته…

2023-09-05 / 10:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق