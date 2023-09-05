وزارة الصحة: دواء “هيدروكسي كلوروكوين” متوفر حاليا في الصيدليات

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تم، منذ بداية شتنبر الحالي، تموين جميع المؤسسات الصيدلية الموزعة بدواء “هيدروكسي كلوروكوين 200 مغ” من طرف المؤسسات الصيدلانية المصنعة لهذا الدواء، الذي يستعمله مرضى التهابات المفاصل الروماتيزمية والأمراض المناعية؛ وبالتالي فهو متوفر، حاليا، بالصيدليات.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن دواء “هيدروكسي كلوروكوين 200 مغ” هو من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة صارمة من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوجيتها إلى كافة مرضى التهابات المفاصل الروماتيزمية، والأمراض المناعية.

وعليه، فإن هاته المادة الحيوية، المصنعة محليا على شكل دواء جنيس والمستوردة كذلك على شكل دواء أصلي، عرفت انقطاعا مرحليا في مخزون الدواء الأصلي، مما استدعى استعمال المخزون الاحتياطي للدواء في فترة زمنية من شهر غشت المنصرم.

ووعيا منها بحيوية هذا الدواء، يضيف ذات البلاغ، بادرت الوزارة، منذ اللحظات الأولى، إلى التنسيق مع المؤسسات الصيدلانية المصنعة له قصد احتواء هذه الحالة العابرة، حيث قامت عبر المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة بالتأكد من وجود مخزون احتياطي تم استعماله بتوزيعه على كافة ربوع المملكة عبر عدد من المؤسسات الصيدلية الموزعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0