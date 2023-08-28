اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

هبة بريس - وكالات

اعتصمت والدة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالموقوف في كنيسة وبدأت إضراباً عن الطعام، احتجاجا على أسلوب معاملة ابنها، وذلك بحسب وسائل إعلام إسبانية يوم الاثنين.

وأغلقت والدة روبياليس البالغ من العمر 46 عاما، على نفسها في كنيسة في مدينة موتريل الأندلسية جنوب إسبانيا، احتجاجا على ما وصفته بأنه حملة “غير إنسانية ودموية” ضد نجلها، حسب ما ذكره تقرير لقناة “آر.تي.في.إي” التلفزيونية الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضاف التقرير أن والدة روبياليس ستواصل الإضراب عن الطعام “نهارا وليلا” لحين “تحقيق العدالة”.

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